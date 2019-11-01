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2019-11-01 فيديو.. القبض على 4.106.219 مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الداخلية أنه تم القبض على 4.106.219 مخالفًا في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ونشرت الداخلية عبر تويتر مقطع يوضح حصيلة الحملة.







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