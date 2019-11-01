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شكرا لقرائتكم تعرف على جدول فعاليات موسم الرياض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تعرف على جدول فعاليات موسم الرياض اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب موسم الرياض على تويتر جدول فعاليات اليوم الأول من نوفمبر في عدد من المواقع في العاصمة السعودية.
وسيتم عرض العديد من الفعاليات من بينها مسرحية الذيب في القليب، إضافة إلى فعالية رياض سفاري، وفعاليات الحديقة الساحرة وغيرها.
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