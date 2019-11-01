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تعرف على جدول فعاليات موسم الرياض اليوم

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2019-11-01

تعرف على جدول فعاليات موسم الرياض اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب موسم الرياض على تويتر جدول فعاليات اليوم الأول من نوفمبر في عدد من المواقع في العاصمة .

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وسيتم عرض العديد من الفعاليات من بينها مسرحية الذيب في القليب، إضافة إلى فعالية رياض سفاري، وفعاليات الحديقة الساحرة وغيرها.




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