تعرف على جدول فعاليات موسم الرياض اليوم

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب موسم الرياض على تويتر جدول فعاليات اليوم الأول من نوفمبر في عدد من المواقع في العاصمة السعودية.

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وسيتم عرض العديد من الفعاليات من بينها مسرحية الذيب في القليب، إضافة إلى فعالية رياض سفاري، وفعاليات الحديقة الساحرة وغيرها.