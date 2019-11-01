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ترامب: ميلانيا لن تبكي لو أصابتني طلقة نارية
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يظن أن زوجته ميلانيا ستبكي لو أُصيب بطلقة نارية.
وبحسب مجلة “Politico” الأمريكية، كان ذلك أثناء حديث الرئيس الأمريكي في حدث لجمع التبرعات من الجمهوريين، حيث تحدث لمدة ساعة للمشرعين وأعضاء آخرين من الحشد.
وأشار “ترامب” في حديثه، إلى واقعة إطلاق النار على النائب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي، ستيف سكاليز، قبل بضع سنوات، وقال إنه رأى رد فعل زوجته حيال ذلك، حيث انهارت في البكاء.
وتابع مازحًا، أن معظم الزوجات لن يقمن بنفس رد الفعل أو يتفاعلن بنفس الطريقة على تلك المأساة، قائلًا: “أعتقد أن ميلانيا لن تفعل الشيء نفسه”.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اقتباس ترامب، الذي انتشر بسرعة كبيرة، وعلق عليه أحدهم: “على الأرجح أنت على حق”، مرفقًا صورة “ميلانيا” وهي ترتدي معطفًا كُتب عليه “لا أهتم”، وقال آخر: “دعنا نر ذلك إذًا”.
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