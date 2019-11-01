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خرائط الطقس : تكاثفات رعدية في المملكة حتى منتصف نوفمبر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد مركز طقس العرب الفوارق الحرارية المنتظرة تعطي صورة أولية عن التكاثفات الرعدية المتوقعة في المملكة والخليج العربي مع نهاية الأسبوع الأول حتى منتصف نوفمبر خاصة في طبقة 500 مليبار.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية في حين يكون الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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