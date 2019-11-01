شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4.1 مليون مخالف للإقامة والعمل وأمن الحدود .. وترحيل 1.025 مليون والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 1439/2/26 وحتى نهاية أمس (الخميس) لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن ضبط 4.106.219 مخالفاً.
وقد جاءت نتائج الحملات المشتركة كالتالي:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة 4.106.219 مخالفاً، منهم 3.209.068 مخالفا لنظام الإقامة، و631.628 مخالفاً لنظام العمل، و265.523 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 71.586 شخصاً.
ثالثاً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 567.824 مخالفاً، وإحالة 521.391 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 688.984 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.025.699 مخالفاً.
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