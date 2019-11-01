شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تسقط شخصاً هدد آخر بسلاح رشاش في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكدت مصادر أمنية لـ«الخليج 365» القبض على مسلح ظهر من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي يحمل رشاشا آلياً، ويهدد أحد الأشخاص في أحد أحياء الرياض.

وأكدت المصادر أن القبض على المسلح جاء بعد بلاغ تقدم به مواطن أكد قيام شخص مجهول يقود مركبة بيضاء اللون باستخدام سلاح رشاش، وإرغام مواطن وتهديده بإطلاق النار مجبرا إياه على الصعود إلى خانة التخزين الخلفية في المركبة التي يقودها، ومن ثم المغادرة، لتتولى وحدات دوريات الأمن في منطقة الرياض متابعة عدة طرق بهدف ضبط الجاني، وهو ما تحقق بعد رصد المركبة خلال سيرها في أحد الأحياء، إذ حاول قائدها الهرب من رجال الأمن من خلال القيادة بتهور ما أدى إلى اصطدامه بعدة مركبات قبل أن يتم ضبطه.

وبينت المصادر لـ«الخليج 365» أن عمليات التحقيق مع الشخص الموقوف جارية الآن تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.