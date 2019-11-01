السعودية | "طرشو له".. سعوديان غزا مواقع التواصل بهذا التعبير

شكرا لقرائتكم "طرشو له".. سعوديان غزا مواقع التواصل بهذا التعبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - "يا العشير.. طرشو له" تعبير أطلقه شقيقان سعوديان عبر مقاطع فيديو انتشرت منصات التواصل الاجتماعي، حيث يرددانه باللهجة العامة في محافظة الأحساء شرق السعودية. ويُقصد بكلمة "يا العشير" نداء للأخ أو الصديق، فيما تعني "طرشو" أسرعوا بمناداته.

وحظي الشقيقان بمتابعة واسعة، من خلال ما يقدمانه من أعمال يغلب عليها طابع الكوميديا، والمبطنة في رسائل اجتماعية هادفة، يتضمن بعضها أبياتاً شعرية، وأخرى تتضمن أمثالا شعبية وحكما وأقوالا شهيرة.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، قال الشاب علي بن سعيد الحماد: "منذ أربع سنوات بدأت وشقيقي حسن عمل مقاطع قصيرة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحينها حظيت بمتابعات كبيرة ولله الحمد".

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وتابع الحماد: "كانت البداية الحقيقة لنا قبل 3 أعوام، حين راج مقطع لنا تداوله الناس، وانهالت التعليقات حوله. ولم أكن أتوقع أن يكون الانتشار بهذا الحجم الكبير، حينها شعرت بالخوف والتوتر من القادم، بعدها شاهدت معلميني في المدرسة وزملائي، وردود فعلهم، لعلمهم المسبق بأني أقوم بتصوير مقاطع الفيديو".

كما أضاف: "أغلب القصص والأفكار اللي نقوم بعملها مستوحاة من حياة المجتمع، فحين تتولد الفكرة نقوم بإعدادها بشكل جيد حتى تحقق الهدف والانتشار".

إلى ذلك، أكد أن اللهجة الحساوية ليست سبباً في شهرتهما، لأنها ليست جديدة على المشاهد والمتلقي، لكن أسلوب شقيقه حسن كان جذاباً من خلال طريقة كلامه وملامح وجهه، وهذه الطريقة كانت من ضمن أسباب انتشار مقاطعهم.

وختم حديثه: "موهبتي في التمثيل والتقليد بدأت منذ 5 سنوات تقريباً وشاركت في مسابقة للأفلام وأكثر من 6 مسرحيات".