، مصادر: الأمن يقبض على شبان في حالة غير طبيعية.. ظهروا في فيديو تهديد السلاح ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية.

وكان مقطع فيديو قد أظهر أحدهم وهو يقوم بتهديد شاب باستخدام سلاح رشاش، ويقوم بإركابه في مؤخرة المركبة تحت تهديد السلاح.الجهات الأمنية تهديد بالسلاح رشاش