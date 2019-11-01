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محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية.
وكان مقطع فيديو قد أظهر أحدهم وهو يقوم بتهديد شاب باستخدام سلاح رشاش، ويقوم بإركابه في مؤخرة المركبة تحت تهديد السلاح.الجهات الأمنية تهديد بالسلاح رشاش
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 05:09 PM
علمت "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية قبضت على ثلاثة شبان كانوا في حالة غير طبيعية.
وكان مقطع فيديو قد أظهر أحدهم وهو يقوم بتهديد شاب باستخدام سلاح رشاش، ويقوم بإركابه في مؤخرة المركبة تحت تهديد السلاح.
، مصادر: الأمن يقبض على شبان في حالة غير طبيعية.. ظهروا في فيديو تهديد السلاح ،
المصدر : الخليج 365
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