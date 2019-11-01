، غدًا.. "الدوسري" يبحث عن صدارة "كارتينج" البحرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - يبحث سائق فريق "إي دي" السعودي عبدالله الدوسري (14 عامًا) المحافظة على صدارة فئة الناشئين لبطولة البحرين للكارتينج، التي تقام غدًا السبت على مضمار حلبة البحرين الدولية.

ويدخل الدوسري الجولة الثانية وفي رصيده 35 نقطة، ساعيًا لمواصلة صدارته للبطولة.

كما يدخل والده عيسى الدوسري, الذي حقق مؤخرًا المركز الرابع في رالي القصيم، سعيًا لتحسين مركزه في الترتيب العام، بعد أن حقق في الجولة الأولى المركز الثالث في فئة ماكس ماسترز.

وتبدأ فعاليات الجولة في العاشرة من صباح الغد بالتجارب التأهيلية، على أن يبدأ السباق قبل الختامي عند الـ 11:00 صباحًا، فيما ينطلق السباق النهائي في تمام الساعة 12:20مساءً.

وتقام البطولة على مضمار الـCIK والبالغ طوله 1.414 كيلومترًا، بتنظيم حلبة البحرين الدولية والاتحاد البحريني للسيارات.

ويشهد هذا الموسم انطلاق 7 جولات من بطولة الكارتينج، إذ تقام الجولة الثالثة في 30 نوفمبر.بطولة البحرين للكارتينج