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على وقع معاناة المواطنات في منطقة جازان التي تتواصل منذ سنوات طويلة كتكدس حالات الولادات في المستشفيات وبعض الولادات المحدودة في المركبات والممرات خلال رحلة البحث عن سرير؛ يقف مستشفى الولادة هيكلًا بلا استكمال الإنشاءات بعد ما أعلنت الصحة عن بدء إجراءات سحب المشروع قبل أكثر من عام.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الذي أرجأت الصحة افتتاحه إلى 2023 في تارة وتارة أخرى تمتنع عن وضع وقت محدد لافتتاحه؛ لم تكشف الوزارة منذ نحو ثلاثة أسابيع عن مستجدات المشروع الهيكل الذي يتكلف 330 مليونًا وما إذا تم ترسيته مجددًا أو استكمال المشروع .
ويقف مشروع مستشفى الولادة منذ أكثر من عام على حاله بعد تعثره من وقت طويل، بينما أكد الشاكون من أهالي المنطقة سابقًا، أنه لا يوجد مبرر لتأخيره حتى خمس سنوات، كون الإنشاءات المتبقية لا تستغرق وقتًا مقارنة بالوقت المحدد من قبل "صحة جازان"، خاصة مع الاحتياج الكبير للأسرّة في المنطقة التي تعاني فجوة واسعة بين رقم المرضى المراجعين وعدد الأسرة بشكل عام.
جازان مستشفى مستشفى الولادة
مشاهد جديدة لـ"مستشفى الـ300 مليون بجازان".. هيكل للمعاناة وولادات بالمركبات!محمد المواسي الخليج 365 2019-11-01
على وقع معاناة المواطنات في منطقة جازان التي تتواصل منذ سنوات طويلة كتكدس حالات الولادات في المستشفيات وبعض الولادات المحدودة في المركبات والممرات خلال رحلة البحث عن سرير؛ يقف مستشفى الولادة هيكلًا بلا استكمال الإنشاءات بعد ما أعلنت الصحة عن بدء إجراءات سحب المشروع قبل أكثر من عام.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الذي أرجأت الصحة افتتاحه إلى 2023 في تارة وتارة أخرى تمتنع عن وضع وقت محدد لافتتاحه؛ لم تكشف الوزارة منذ نحو ثلاثة أسابيع عن مستجدات المشروع الهيكل الذي يتكلف 330 مليونًا وما إذا تم ترسيته مجددًا أو استكمال المشروع .
ويقف مشروع مستشفى الولادة منذ أكثر من عام على حاله بعد تعثره من وقت طويل، بينما أكد الشاكون من أهالي المنطقة سابقًا، أنه لا يوجد مبرر لتأخيره حتى خمس سنوات، كون الإنشاءات المتبقية لا تستغرق وقتًا مقارنة بالوقت المحدد من قبل "صحة جازان"، خاصة مع الاحتياج الكبير للأسرّة في المنطقة التي تعاني فجوة واسعة بين رقم المرضى المراجعين وعدد الأسرة بشكل عام.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
04:21 PM
بين إرجاء "الصحة" افتتاحه لـ2023 وعدم تحديد وقت تغيب مستجدات ترسيته أو إكماله
على وقع معاناة المواطنات في منطقة جازان التي تتواصل منذ سنوات طويلة كتكدس حالات الولادات في المستشفيات وبعض الولادات المحدودة في المركبات والممرات خلال رحلة البحث عن سرير؛ يقف مستشفى الولادة هيكلًا بلا استكمال الإنشاءات بعد ما أعلنت الصحة عن بدء إجراءات سحب المشروع قبل أكثر من عام.
وعلى الرغم من أهمية المشروع الذي أرجأت الصحة افتتاحه إلى 2023 في تارة وتارة أخرى تمتنع عن وضع وقت محدد لافتتاحه؛ لم تكشف الوزارة منذ نحو ثلاثة أسابيع عن مستجدات المشروع الهيكل الذي يتكلف 330 مليونًا وما إذا تم ترسيته مجددًا أو استكمال المشروع .
ويقف مشروع مستشفى الولادة منذ أكثر من عام على حاله بعد تعثره من وقت طويل، بينما أكد الشاكون من أهالي المنطقة سابقًا، أنه لا يوجد مبرر لتأخيره حتى خمس سنوات، كون الإنشاءات المتبقية لا تستغرق وقتًا مقارنة بالوقت المحدد من قبل "صحة جازان"، خاصة مع الاحتياج الكبير للأسرّة في المنطقة التي تعاني فجوة واسعة بين رقم المرضى المراجعين وعدد الأسرة بشكل عام.
، مشاهد جديدة لـ"مستشفى الـ300 مليون بجازان".. هيكل للمعاناة وولادات بالمركبات! ،
المصدر : الخليج 365
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