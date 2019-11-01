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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، يقضي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ونص الأمر الملكي الذي نشرت الجريدة الرسمية تفاصيله اليوم، على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا
2- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضوًا
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا
4- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضوًا
5- معالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي عضوًا
6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا
7- اثنان من ذوي الخبرة المالية يُعيّنهما المجلس عضوين
ثالثـــــًا: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.
وتضمّن الأمر توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مَن تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخه، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان صندوق استثماري صندوق التنمية الوطني
بأمر الملك.. إنشاء صندوق استثماري يختص بالفعاليات المرتبطة بقطاعات "الثقافة" و"الترفيه" و"السياحة" و"الرياضة"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-11-01
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، يقضي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ونص الأمر الملكي الذي نشرت الجريدة الرسمية تفاصيله اليوم، على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا
2- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضوًا
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا
4- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضوًا
5- معالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي عضوًا
6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا
7- اثنان من ذوي الخبرة المالية يُعيّنهما المجلس عضوين
ثالثـــــًا: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.
وتضمّن الأمر توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مَن تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخه، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
04:20 PM
يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.. وولي العهد رئيسًا لمجلس إدارته
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، يقضي بإنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، يختص بما يتعلق بالفعاليات المرتبطة بقطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، ويهدف إلى بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.
ونص الأمر الملكي الذي نشرت الجريدة الرسمية تفاصيله اليوم، على أن يكون تشكيل مجلس إدارة الصندوق على النحو الآتي:
1- صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسًا
2- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود عضوًا
3- صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود عضوًا
4- صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضوًا
5- معالي الأستاذ/ هندي بن عبدالله السحيمي عضوًا
6- الأستاذ/ عبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينًا
7- اثنان من ذوي الخبرة المالية يُعيّنهما المجلس عضوين
ثالثـــــًا: يكون تمويل الصندوق من إيرادات مواسم السعودية.
وتضمّن الأمر توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء -بالتنسيق مع مَن تراه من الجهات ذات العلاقة- خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا من تاريخه، بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
، بأمر الملك.. إنشاء صندوق استثماري يختص بالفعاليات المرتبطة بقطاعات "الثقافة" و"الترفيه" و"السياحة" و"الرياضة" ،
المصدر : الخليج 365
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