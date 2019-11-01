أسعار الذهب اليوم الجمعة 1\11\2019 في السعودية .. وعيار 24 يسجل 182.23 ريال سعودي

يحرص الكثير من المواطنين السعوديين على متابعة أسعار الذهب بشكل مستمر حيث أن الذهب بالنسبة لهم استثمار عالي وأمن، فالذهب دائما تتغير أسعاره مرة بالصعود ومرة بالتراجع وكله بفعل أسعار أوقية الذهب، لذلك نتابع معكم أسعار الذهب اليوم في السعودية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1\11\2019 في المملكة السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة ارتفاع طفيف مقارنة عن أمس الخميس، وجاءت الأسعار كالتالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 182.23 ريال مقابل 48.59 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 166.4 ريال مقابل 44.54 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 159.45ريال مقابل 42.52 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 136.67 ريال مقابل 36.52 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 106.30 ريال مقابل 28.34 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 91.11 ريال مقابل 24.29 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.276 ريال مقابل 340.14 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 182.225 ريال مقابل 48.688 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.677 ريال مقابل 1.511 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف جدا في محافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.