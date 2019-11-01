“شرطة الرياض” تكرم مواطناً ساعد رجال الأمن في القبض على أحد الجناة

كرّمت شرطة منطقة الرياض مواطناً لتعاونه مع رجال الأمن ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب جريمة بسلب ممتلكات مقيم من الجنسية الفلبينية. جاء ذلك بناءً على توجيهات من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر، حيث التقى مدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم المواطن عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان، ونقل له شكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه.

وأكد اللواء المطيري أن ما قام به المواطن من عمل ينم عن استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين به.