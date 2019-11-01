︎
.
أقدم شخص على احتجاز آخر في شنطة سيارته وهدده بسلاح رشاش، فيما أكدت مصادر أن الجهات الأمنية بمدينة الرياض ألقت القبض عليه.
ويبين مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الجمعة)، شخصاً يحتجز آخر في شنطة سيارة، ويهدده بسلاح رشاش يحمله في يده، ثم أغلق الحقيبة عليه وانطلق بسيارته، متجاهلاً استغاثات ذلك الشخص المتكررة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. القبض على شاب بالقوة الجبرية بعد محاولته قتل شخص في سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.