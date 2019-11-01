بالفيديو.. القبض على شاب بالقوة الجبرية بعد محاولته قتل شخص في سيارته

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أقدم شخص على احتجاز آخر في شنطة سيارته وهدده بسلاح رشاش، فيما أكدت مصادر أن الجهات الأمنية بمدينة الرياض ألقت القبض عليه.

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ويبين مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الجمعة)، شخصاً يحتجز آخر في شنطة سيارة، ويهدده بسلاح رشاش يحمله في يده، ثم أغلق الحقيبة عليه وانطلق بسيارته، متجاهلاً استغاثات ذلك الشخص المتكررة.



