السعودية اليوم / بلدية رجال ألمع تغلق 5 محلات تجارية مخالفة



محايل 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

أغلقت بلدية رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة أمس 5 محلات تجارية مخالفة ، ومخالفة 10 محلات, وإنذار24 محلاً, ضمن جولاتها الرقابية التي قامت بها وشملت 39 محلاً تجارياً بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ , أن الحملة جاءت ضمن خطة البلدية في متابعة ورصد الأنشطة المختلفة بالمحافظة وتطبيق اللوائح والأنظمة والاشتراطات الصحية على الممارسين بسوق العمل والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة.

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16:38ت م

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