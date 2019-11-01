خطيب المسجد النبوي: ذكر الله يقوي الروح ويعين على العبادات ويحجز عن المحرمات

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - واس

تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي بن عبدالرحمن الحذيفي عن فضل ذكر الله عز وجل، موصيا المسلمين بتقوى الله عزوجل.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم : لقد ناداكم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان أعظم صفة للإنسان بأن تتوسلوا إليه بصالح الأعمال وتحفظوها من المبطلات فقال سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) , والوسيلة جميع الطاعات فعلاً للأَوامر وتركاً للنواهي , والوسيلة تعم وسائل الطاعات كلها و تشملها جميعاً.

وبين فضيلته أن الباب الجامع للخيرات والمنجى من العقوبات والأشمل لطرق الصالحات ,والحصن من الموبقات هو ذكر الله تبارك وتعالى , وهو يكمل الفرائض والواجبات ويجبر النقص في العبادات , ويعظم معه ثواب الحسنات وتمحى به السيئات, وكفى بثوابه وفضله وعظيم منزلته شرفاً ونوراً وخيراً أن فرضه الله عز وجل في الصلاة والحج وفي كثير من الطاعات وحث عليه الشرع في جميع الأحوال.

وأوضح أن هذا هو الذكر في خيراته وبركاته ومنافعه ونوره وأما ثوابه فعليه من الثواب ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر فمن ثواب الذكر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

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