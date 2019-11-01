فيديو يكشف أسباب قصر عمر بعض المباني وخطرها على السكان!

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثار فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات حول ما يجري في بعض المباني السكنية من أخطاء فنية جراء غش أو تلاعب بعض المقاولين وكيف تم تفادي ذلك من خلال أساليب جديدة تحد من وجود تلك المباني المتهالكة وقصيرة العمر.

Advertisements

كما لقي الفيديو تفاعلًا من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث قدّم مهندس متخصص في البناء شرحًا مطولًا للأخطاء التي يمكن تجنبها أو رصدها في المنشآت السكنية المختلفة، وأثيرت العديد من الاستفسارات حول الجهات التي تقدم هذه الخدمة.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة بالتنظيم العقاري أوضحت في مناسبات سابقة أن الخدمة تعد إحدى مسارات برنامج البناء المستدام وتعنى بتقييم جودة المباني الجاهزة حيث يتم فحص الوحدة السكنية بأدق الأدوات ووفق المعايير العالمية لجودة البناء، ما شأنه تقديم تقرير شفاف وموضوعي يعكس حالة الوحدة السكنية والعيوب المتواجدة فيها.

كما وتسهم خدمة أخرى ضمن برنامج البناء المستدام، كونها ذات بُعد بيئي واقتصادي فريد، بتقديم خدمة “تقييم الاستدامة” عبر أدوات ومعايير تساهم في جعل الوحدات السكنية أكثر استدامة وأقل هدرًا للموارد.