واتساب يضيف ميزة البصمة لمستخدمي الأندرويد 

2019-11-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة واتساب عن إضافة ميزة بصمة الإصبع لمستخدمي الأندرويد، والتي من شأنها أن تمنع أصدقاءك وعائلتك من التسلل إلى رسائلك الخاصة.

إذا اختار مستخدمو أندرويد، تمكين الميزة الجديدة على هواتفهم، سيُطلب من أي شخص يحاول فتح التطبيق بصمة الإصبع، وكانت تلك الميزة توفرت لنظام IOS، في وقت سابق من هذا العام، مما يتيح للمستخدمين حماية رسائلهم باستخدام إما قارئ بصمات الأصابع أو نظام التعرف على الوجه (Face ID).

ومع ذلك، هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها الميزة على أجهزة أندرويد، ما يوفر أمانًا إضافيًا، وقد تم إتاحتها بالفعل لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم.

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يمكنك تفعيل الميزة الجديدة من خلال فتح التطبيق، والانتقال إلى الإعدادات، الحساب، الخصوصية، قفل بصمات الأصابع.

بالإضافة إلى منع التطفل، فإن الخاصية الجديدة تجعل من الصعب على الشرطة والمخابرات وغيرها من وكالات إنفاذ القانون قراءة الرسائل الخاصة، ما يثير مخاوف بشأن صعوبة الوصول إلى الاتصالات المشفرة من المجرمين المحتملين، وقد انتقد التطبيق بالفعل في الماضي لنظام التشفير، وبأنه بذلك يوفر مكانًا سريًا للإرهابيين للتواصل مع بعضهم البعض.