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2019-11-01 فيديو.. ضبط مركبة جان ظهر في مقطع يهدد آخر بسلاح رشاش متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت الدوريات الأمنية في الرياض مركبة الجاني الذي ظهر في الفيديو المتداول اليوم وهو يهدد شخصًا آخر بسلاح رشاش.







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