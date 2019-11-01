محمد بن مسعود - الدمام - سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات آلياً لحفظ كرامتهم وتخفيفاً من عناء الأيتام أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 259.200 ريال في حسابات الأسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية. ويأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 864 أسرة لشهر نوفمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيدها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" محافظة الأفلاج

إيداع 260 ألف ريال في حسابات 864 أسرة من مستفيدي "إنسان الأفلاج" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-01 أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 259.200 ريال في حسابات الأسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية. ويأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 864 أسرة لشهر نوفمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيدها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر. Advertisements 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 03:40 PM سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات آلياً لحفظ كرامتهم وتخفيفاً من عناء الأيتام سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات آلياً لحفظ كرامتهم وتخفيفاً من عناء الأيتام أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"، فرع محافظة الأفلاج، مبلغ 259.200 ريال في حسابات الأسر المستفيدين من خدمات فرع الجمعية. ويأتي المبلغ الذي ضخته الجمعية في حسابات 864 أسرة لشهر نوفمبر من العام المالي الحالي (2019)، لتغذية بطاقات الصرف الإلكتروني لدى مستفيدها، سعياً من الجمعية إلى تقديم النفقات الأسرية آلياً حفظاً لكرامة المستفيدين، والتخفيف من عناء الأيتام، وتوفير الجهد والوقت، من خلال انتظام الجمعية بإيداع النفقات الأساسية في حسابات الأسر.

، إيداع 260 ألف ريال في حسابات 864 أسرة من مستفيدي "إنسان الأفلاج" ،

المصدر : الخليج 365

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