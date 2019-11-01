، شخص يُهدد آخر بسلاح رشاش بعد احتجازه في مؤخرة سيارته ،

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طالَبَ نشطاء، بإلقاء القبض على شخص ظهَر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل اللجتماعي وهو يصوّب سلاحًا من نوع رشاش تجاه شخص آخر وضعه في مؤخرة سيارته.
وبحسب المقطع، الذي وثّقته امرأة من خلال نافذة منزلها صباح اليوم؛ فقد استمر الجاني -وكان في حالة غير طبيعية- في تهديد المجني عليه رغم استغاثته وتوسلاته وهو يطالبه بقوله "يا مسلم يا مسلم".
وبعد ذلك أغلق حامل السلاح مؤخرة السيارة على المجني عليه، وانطلق به إلى مكان غير معروف.
وعلى الفور، قام عدد من شهود العيان في الموقع، بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادثة، واستمعت لأقوالهم، ورصدت كافة أوصاف المركبة والشاب، وبدأت عمليات مكثفة للبحث عنه.
وستوافيكم "الخليج 365" بمزيد من التفاصيل لاحقًا.
عبدالسلام العنزي الخرج
عبدالله الراجحي جدة
تهديد بالسلاح رشاش
شخص يُهدد آخر بسلاح رشاش بعد احتجازه في مؤخرة سيارتهعبدالسلام العنزي عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-11-01
طالَبَ نشطاء، بإلقاء القبض على شخص ظهَر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل اللجتماعي وهو يصوّب سلاحًا من نوع رشاش تجاه شخص آخر وضعه في مؤخرة سيارته.
وبحسب المقطع، الذي وثّقته امرأة من خلال نافذة منزلها صباح اليوم؛ فقد استمر الجاني -وكان في حالة غير طبيعية- في تهديد المجني عليه رغم استغاثته وتوسلاته وهو يطالبه بقوله "يا مسلم يا مسلم".
وبعد ذلك أغلق حامل السلاح مؤخرة السيارة على المجني عليه، وانطلق به إلى مكان غير معروف.
وعلى الفور، قام عدد من شهود العيان في الموقع، بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادثة، واستمعت لأقوالهم، ورصدت كافة أوصاف المركبة والشاب، وبدأت عمليات مكثفة للبحث عنه.
وستوافيكم "الخليج 365" بمزيد من التفاصيل لاحقًا.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
02:53 PM
ظهر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل.. ومطالبات بتوقيفه
طالَبَ نشطاء، بإلقاء القبض على شخص ظهَر في مقطع متداول عبر وسائل التواصل اللجتماعي وهو يصوّب سلاحًا من نوع رشاش تجاه شخص آخر وضعه في مؤخرة سيارته.
وبحسب المقطع، الذي وثّقته امرأة من خلال نافذة منزلها صباح اليوم؛ فقد استمر الجاني -وكان في حالة غير طبيعية- في تهديد المجني عليه رغم استغاثته وتوسلاته وهو يطالبه بقوله "يا مسلم يا مسلم".
وبعد ذلك أغلق حامل السلاح مؤخرة السيارة على المجني عليه، وانطلق به إلى مكان غير معروف.
وعلى الفور، قام عدد من شهود العيان في الموقع، بإبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادثة، واستمعت لأقوالهم، ورصدت كافة أوصاف المركبة والشاب، وبدأت عمليات مكثفة للبحث عنه.
وستوافيكم "الخليج 365" بمزيد من التفاصيل لاحقًا.
، شخص يُهدد آخر بسلاح رشاش بعد احتجازه في مؤخرة سيارته ،
المصدر : الخليج 365
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