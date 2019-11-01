السعودية اليوم / وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية تختتم فعاليات برنامج إعداد المدربين



الدمام 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية أمس, فعاليات برنامج إعداد المدربين, الذي استضافته إدارة تعليم الشرقية على مدى خمسة أيام, بمشاركة مديري الموارد البشرية, ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد البشرية ممثلين لـ 11 منطقة ومحافظة تعليمية، فيما أشرف علي البرنامج المشرف العام على الوكالة الدكتور محمد الهران, وذلك بالدمام.

وأكد مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية ستنعكس على خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، الذي أصبحنا جميعاً نتلمس اثرهما الإيجابي على أرض الواقع، نتيجة للحراك الحثيث والاشراف المباشر على تبني البرامج التطويرية والنوعية من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمتابعة من قبل معالي النائب, و معالي المساعد، وذلك ترجمةً لتحقيق الرؤية

ولفت الدكتور صالح التويجري، الانتباه بعد وقوفه ومتابعته لفعاليات برنامج إعداد المدربين إلى أن الهدف الحقيقي من تنفيذ هذا البرنامج, الذي أقيم وفق خطة الوكالة بالتزامن في أربعة مناطق تعليمية وشارك فيها أكثر من مائة مشارك ممثلين لكافة مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد على مستوى الإدارات والمحافظات التعليمية بالمملكة يتمثل في إعدادهم كمدربين معتمدين ومتمكنين من تنفيذ دورات تطويريه للرفع من المستوى المهني لمنسوبيهم من الموظفين الإداريين والإداريات، وذلك عبر تقديم حزمة من الحقائب التدريبية المصممة وفق معايير عالمية، متضمنة على أكثر من خمسين تخصص في مجالات وظيفية واسعة لتتواكب مع مختلف ما يقدمه الموظف والموظفة من خدمات في الإدارات التعليمية والمدارس.

وأشار إلى أنه يأتي في مقدمتها البرامج المتخصصة بمجال القانون والمتابعة وطرق التحقيق، والبرامج التي تعنى بإدارة الأعمال المكتبية والسكرتارية، إضافة لبرامج تطوير الموارد البشرية، وصولاً لبرامج في القيادة وكيف ستكون صفات القائد وفقاً لما تتطلبه المرحلة المبنية على معايير رؤية 2030.

وقدم مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور التويجري، الشكر والتقدير لمدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ولمدير الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى، على حسن تنظيمهم للبرنامج ولما يبذلونه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، مقدماً شكره للمشرفة بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة سارة القحطاني، على حضورها ومتابعتها الدقيقة لبرنامج الشرقية مما كان له دور بارز انعكس إيجاباً على نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة.

// انتهى //

15:43ت م

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الدمام 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساختتمت وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية أمس, فعاليات برنامج إعداد المدربين, الذي استضافته إدارة تعليم الشرقية على مدى خمسة أيام, بمشاركة مديري الموارد البشرية, ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد البشرية ممثلين لـ 11 منطقة ومحافظة تعليمية، فيما أشرف علي البرنامج المشرف العام على الوكالة الدكتور محمد الهران, وذلك بالدمام.وأكد مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية ستنعكس على خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، الذي أصبحنا جميعاً نتلمس اثرهما الإيجابي على أرض الواقع، نتيجة للحراك الحثيث والاشراف المباشر على تبني البرامج التطويرية والنوعية من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وبمتابعة من قبل معالي النائب, و معالي المساعد، وذلك ترجمةً لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030, التي تسعى الحكومة الرشيدة إلى أن تجعلها واقعًا يعيشه ابن هذا الوطن وينعم به.ولفت الدكتور صالح التويجري، الانتباه بعد وقوفه ومتابعته لفعاليات برنامج إعداد المدربين إلى أن الهدف الحقيقي من تنفيذ هذا البرنامج, الذي أقيم وفق خطة الوكالة بالتزامن في أربعة مناطق تعليمية وشارك فيها أكثر من مائة مشارك ممثلين لكافة مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد على مستوى الإدارات والمحافظات التعليمية بالمملكة يتمثل في إعدادهم كمدربين معتمدين ومتمكنين من تنفيذ دورات تطويريه للرفع من المستوى المهني لمنسوبيهم من الموظفين الإداريين والإداريات، وذلك عبر تقديم حزمة من الحقائب التدريبية المصممة وفق معايير عالمية، متضمنة على أكثر من خمسين تخصص في مجالات وظيفية واسعة لتتواكب مع مختلف ما يقدمه الموظف والموظفة من خدمات في الإدارات التعليمية والمدارس.وأشار إلى أنه يأتي في مقدمتها البرامج المتخصصة بمجال القانون والمتابعة وطرق التحقيق، والبرامج التي تعنى بإدارة الأعمال المكتبية والسكرتارية، إضافة لبرامج تطوير الموارد البشرية، وصولاً لبرامج في القيادة وكيف ستكون صفات القائد وفقاً لما تتطلبه المرحلة المبنية على معايير رؤية 2030.وقدم مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور التويجري، الشكر والتقدير لمدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، ولمدير الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى، على حسن تنظيمهم للبرنامج ولما يبذلونه في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة، مقدماً شكره للمشرفة بالإدارة العامة لتطوير الموارد البشرية بالوزارة سارة القحطاني، على حضورها ومتابعتها الدقيقة لبرنامج الشرقية مما كان له دور بارز انعكس إيجاباً على نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المنشودة.// انتهى //15:43ت م0067

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