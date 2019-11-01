السعودية اليوم / إزالة تعديات بمنطقة حداء بمساحة 3 آلاف متر مربع



مكة المكرمة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

أزالت بلدية محافظة بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة حداء بمساحة 3.000 متر مربع، حيث تمت إزالة الإحداثات العشوائية وجرى تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش بطرق غير نظامية، مشيراً إلى أن أصحابها لا يملكون صكوكاً شرعية وجرى إزالتها بمساندة الجهات الأمنية، مؤكداً أن البلدية ستتابع المواقع التي تتم إزالتها من خلال الفرق الرقابية وستطبق العقوبات النظامية على أي معتدٍ على الأراضي الحكومية للحد من انتشار هذه الظاهرة الغير نظامية.

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15:34ت م

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