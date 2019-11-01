السعودية اليوم / الكشافة السعودية تبدأ مُشاركتها في برنامج جائزة "رسل السلام" بالكويت



الكويت 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

بدأت جمعية الكشافة العربية

وافتتح البرنامج, الذي يُقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر بن مبارك الحمد الصباح، بحضور رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله بن محمد الطريجي، ورئيس جائزة رسل السلام الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وعددٍ من الشخصيات الكشفية في المنظمة الكشفية العالمية، والمنظمة العربية.

وألقى خلال حفل الافتتاح الدكتور عبدالله الطريجي كلمة رحب فيها بالمشاركين، وتناول أهمية العمل الكشفي والجائزة واحتضان دولة الكويت لتلك المناسبة برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

فيما أكد في حفل الافتتاح رئيس الجائزة الدكتور عبدالله الفهد أهمية الجائزة، ودور العمل الكشفي في خدمة المجتمعات من خلال تحقيق مشروع رسل السلام لأكثر من مليار ساعة عمل.

وأثنى على الكشافة الكويتية في تنظيمها للعديد من الفعاليات الكشفية العالمية في وقت واحد برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يسهم في دعم وتنشيط الحركة الكشفية على المستوى العربي والاقليمي والعالمي.

بعد ذلك ألقى نائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي كلمة تناول فيها أهداف البرنامج واهميته للجمعيات الكشفية الوطنية ، انطلقت بعد ذلك ورش العمل بإشراف جاكوب ميوراي ، وسنيتا كاردوا من المنظمة الكشفية العالمية.

وستستمر الفعاليات التي تشتمل على جائزة رسل السلام 2019 ، وتدريب ممثلي شباب المنظمة الكشفية العالمية ، والتدريب الاقليمي الكشفي من أجل أهداف التنمية المستدامة ، حتى الرابع من شهر نوفمبر الحالي ، ويمثل الكشافة السعودية فيه القائدة نجود الشمري، والقائدين عبدالعزيز الشمري ، ومعاذ النجيفان.

// انتهى //

15:29ت م

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الكويت 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها في برنامج جائزة ابطال رسل السلام 2019 ، الذي تستضيفه جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المنظمة الكشفية العالمية، ويشارك فيه 44 مشاركاً يمثلون 38 جمعية كشفية وطنية حول العالم.وافتتح البرنامج, الذي يُقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر بن مبارك الحمد الصباح، بحضور رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله بن محمد الطريجي، ورئيس جائزة رسل السلام الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، وعددٍ من الشخصيات الكشفية في المنظمة الكشفية العالمية، والمنظمة العربية.وألقى خلال حفل الافتتاح الدكتور عبدالله الطريجي كلمة رحب فيها بالمشاركين، وتناول أهمية العمل الكشفي والجائزة واحتضان دولة الكويت لتلك المناسبة برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي.فيما أكد في حفل الافتتاح رئيس الجائزة الدكتور عبدالله الفهد أهمية الجائزة، ودور العمل الكشفي في خدمة المجتمعات من خلال تحقيق مشروع رسل السلام لأكثر من مليار ساعة عمل.وأثنى على الكشافة الكويتية في تنظيمها للعديد من الفعاليات الكشفية العالمية في وقت واحد برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يسهم في دعم وتنشيط الحركة الكشفية على المستوى العربي والاقليمي والعالمي.بعد ذلك ألقى نائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي كلمة تناول فيها أهداف البرنامج واهميته للجمعيات الكشفية الوطنية ، انطلقت بعد ذلك ورش العمل بإشراف جاكوب ميوراي ، وسنيتا كاردوا من المنظمة الكشفية العالمية.وستستمر الفعاليات التي تشتمل على جائزة رسل السلام 2019 ، وتدريب ممثلي شباب المنظمة الكشفية العالمية ، والتدريب الاقليمي الكشفي من أجل أهداف التنمية المستدامة ، حتى الرابع من شهر نوفمبر الحالي ، ويمثل الكشافة السعودية فيه القائدة نجود الشمري، والقائدين عبدالعزيز الشمري ، ومعاذ النجيفان.// انتهى //15:29ت م0062

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.