السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة التصحر



الدمام 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قراراً بالموافقة على إنشاء لجنة لمكافحة ظاهرة التصحر، بناء على المقترح, الذي رفعه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية استناداً للدراسة, التي رفعتها غرفة الشرقية.

وتضم اللجنة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية, مثل شرطة المنطقة الشرقية، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة للري، وغرفة الشرقية، والجمعيات والأشخاص المهتمين بهذا الشأن.

وتتلخص مهام اللجنة في العمل على المحافظة على الرقعة الخضراء، والعمل على زيادتها عبر حملات التشجير، والعمل على الحد من آثار العمليات الصناعية على البيئة، بالإضافة إلى تنسيق جهود الجهات ذات العلاقة من جهات حكومية وأهلية وغير ربحية.

وتأتي الموافقة تزامناً مع اليوم العالمي للمدن، الذي يأتي متمماً لأهداف التنمية المستدامة، ويقام اليوم في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

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15:25ت م

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