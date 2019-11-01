السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الحريق الذي اندلع في أحد القطارات في باكستان



الرياض 4 ربيع الأول 1441هـ الموافق 1 نوفمبر 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب " .

// انتهى //

15:05ت م

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الرياض 4 ربيع الأول 1441هـ الموافق 1 نوفمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال سمو ولي العهد : " تلقيت نبأ الحريق الذي اندلع في أحد القطارات بجمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب " .// انتهى //15:05ت م0058

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