"العين الرياضية" تكشف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى يوفنتوس؟

أكد مصدر في نادي ليفربول الإنجليزي أن نجمه المصري محمد صلاح لا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد الأنباء التي ربطتهما خلال الفترة الماضية.

يوفنتوس أرسل كشافيه إلى ملعب أنفيلد، الأحد الماضي، لمتابعة النجم المصري و3 لاعبين آخرين من توتنهام، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



"العين الرياضية" تواصلت مع مصدر داخل النادي الإنجليزي للتعرف على موقف صلاح من الانتقال إلى الفريق الإيطالي في الصيف المقبل، حال تقديم عرض رسمي للحصول على خدماته.



المصدر أكد أن صلاح ليس مهتما بهذه الأخبار، حيث يضع كامل تركيزه مع ليفربول من أجل حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، والأولى بشكل عام منذ نحو 30 عاما.



ولم ينجح ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي منذ عام 1990، ويمتلك فرصة لكسر تلك العقدة خلال الموسم الحالي، إذ يحتل صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي، بعد مرور 10 جولات.



وأضاف المصدر: "محمد صلاح سعيد للغاية في صفوف ليفربول، اللاعب يحب المدينة والمشجعين والنادي، ولا يفكر على الإطلاق في الرحيل، بل يرغب في حصد العديد من البطولات خلال الفترة المقبلة".



منافسو صلاح

يوفنتوس يرغب في التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي من أجل تعويض الرحيل المُنتظر للمهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، سيكون متحمسا للتعاقد مع لاعب لا يلعب كرأس حربة، ليكون بديلا للأرجنتيني باولو ديبالا الذي اضطر إلى توظيفه في مركز الجناح الأيمن.



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ومع الرحيل المحتمل لديبالا، دخلت العديد من الأسماء التي تجيد الكثافة التهديفية، أبرزها الكوري الجنوبي سون هيونج مين، جناح توتنهام الإنجليزي، والنرويجي إيرلينج هالاند، نجم ريد بول سالزبورج النمساوي.





أسباب تدعم صلاح

وعلى الرغم من وجود العديد من الأسماء البارزة، فإن النجم المصري يبقى هو المرشح الأفضل ليوفنتوس لشغل هذا المركز، خاصةً في ظل تأقلمه على الأجواء الإيطالية.

صلاح سبق له اللعب في فيورنتينا وروما الإيطاليين لموسمين ونصف الموسم قبل الانتقال إلى ليفربول، وقدم مستويات مميزة خلال تلك الفترة.



من جانب آخر، يمتلك صلاح عنصر السرعة الذي قد يُكمل ما ينقص يوفنتوس في المثلث الأمامي، بالإضافة إلى أنه سيكون ملائما لخطة ساري، الذي يبحث عن جناح أيمن يجيد بقدمه اليسري لخلافة ديبالا.





تألق صلاح

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي مقابل نحو 37 مليون جنيه إسترليني، ونجح في قيادته للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد غياب استمر 14 عاما، وكذلك السوبر الأوروبي.

كما حصل النجم المصري على جائزة لاعب العام في إنجلترا عام 2018، بعد حصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفا.



صلاح كرر الأمر في 2019، عندما حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.



