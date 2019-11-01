صفقات دافوس الصحراء تعكس الزخم الإيجابي للمملكة عالميًا

2019-11-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

اختتمت المملكة العربية السعودية، يوم الخميس، المبادرة السنوية الثالثة لمستقبل الاستثمار (دافوس الصحراء)، بعقد 24 صفقة استثمارية قيمتها 20 مليار دولار، ويأتي ذلك في إطار فتح المملكة للاستثمارات الأجنبية.

وكانت المملكة أعلنت عن عقد 23 صفقة في قطاعات الطاقة والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات والصناعات التحويلية بقيمة 15 مليار دولار في اليوم الأول من المنتدى في الرياض، وشهد اليوم الأخير إغلاق اتفاقية استثمار بقيمة 5 مليارات دولار بين الشركة العقارية السعودية، ومجموعة تريبل فايف لتطوير “أرابيان دريم”، وهو مقصد سياحي دولي.

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ومن المتوقع أن يجذب المشروع الضخم أكثر من 70 مليون زائر سنويًا وأن يوظف أكثر من 25 ألف مواطن سعودي.

وبحسب موقع “ذا ناشيونال”، تستند الصفقات إلى الزخم الإيجابي الذي شهدته المملكة العربية السعودية، حتى الآن، هذا العام، من حيث الاستثمارات الداخلية، تحت راية رؤية 2030، حيث رحبت المملكة بالمستثمرين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، والاتفاقات التي تم تبادلها تعكس قوة وتنوع الاقتصاد.

وتابع التقرير: تمر المملكة ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وتحول واضح بموجب رؤية 2030، وهي أجندة اجتماعية واقتصادية شاملة يقودها ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي هذا الشهر، صعدت المملكة العربية السعودية 30 مركزًا في تقرير البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال التجارية 2020، ليصبح الاقتصاد الأكثر تطورًا على مستوى العالم.