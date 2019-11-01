صور.. الشكل الجديد للسيارات ذاتية القيادة

2019-11-01

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

يختلف الشكل الجديد من السيارات ذاتية القيادة، عن تلك التي تعودنا على رؤيتها من تسلا أو مرسيدس، صحيح أن متوسط سرعتها هو 20 كيلومترًا في الساعة، إلا أنها أثبتت أنها مفيدة، وما يميزها هو أنها جاهزة للاستخدام الآن.

من المتوقع أن يتم عرض هذه السيارات في معرض إكسبو 2020 في دبي، وتوفير الرحلات ذات المسافات القصيرة للزوار المقدر عددهم بـ 25 مليون زائر.

ومن المأمول أن يساعد استخدام تلك المركبات في الحد من بصمة الكربون في المدن وعدد حوادث المرور، ويقول المصممون إن السرعة البطيئة لهذه المركبات تُمكن الركاب من التعرف على السيارات ذاتية القيادة، في بيئة أقل رعبًا مما أن تكون سيارة رياضية عالية الأداء، ويمكن استخدامها في الحرم الجامعي والمراكز التجارية وما إلى ذلك، وتستخدمها دبي والولايات الأمريكية وفرنسا وسويسرا، وأستراليا.

التحدي الوحيد أمام الدول التي تنوي استخدام هذه السيارات هو توفير الإطار والبنية التحتية لاستيعابها، بالإضافة إلى صدور تشريعات تنظم سيرها، ووجود حلول في حالة تعرض السيارة للقرصنة، وربط السيارات ذاتية القيادة مع إشارات المرور، والتكيف مع البيئات المختلفة، مثل الظروف الممطرة أو العواصف الرملية، ثم هناك قضية التعايش بين السائقين البشر والروبوتات في الشوارع، والتي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر بالسلامة غير متوقعة.

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