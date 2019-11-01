شكرا لقرائتكم فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-01 فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر متابعات الخليج 365 - متابعة تمكن المصلون في مسجد سعود الراشد بالكويت من السيطرة على شخص زعم أنه المهدي المنتظر أثناء إلقاء خطبة الجمعة.

وأفاد مصدر أمني كويتي أن شخصًا «معتوهًا» ادعى أنه المهدي المنتظر تم السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد وجار إحالته للطب النفسي. ونشرت قناة المجلس على تويتر مقاطع فيديو توثق الواقعة.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. معتوه يقاطع خطيب الجمعة بمسجد الراشد ويدعي أنه المهدي المنتظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.