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فيديو.. طريقة تصحيح اختبار القدرات العامة الورقي
متابعات الخليج 365 - الرياض
هناك الكثير من التساؤلات حول طريقة تصحيح اختبار القدرات العامة الورقي وكيفية احتساب الدرجات.
فهد الفوزان مدير إدارة التصحيح في مركز قياس كشف في مقطع فيديو أن التصحيح يتم بشكل آلي عبر ماسحات ضوئية مخصصة لهذا الغرض دون تدخل بشري حتى لا يكون هناك أي تأثير على النتائج.
وكان مركز قياس كشف اليوم عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.
وقال المركز إن نتائج الفترة الأولى (للبنين والبنات لعام 1441هـ) سوف تعلن بتاريخ 4 – 11 – 2019م مشيرًا إلى إنه لمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
ويقيس اختبار القدرات العامة، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.
قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:
- القدرة على فهم المقروء.
- القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.
- القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
- القدرة على الاستنتاج.
- القدرة على القياس.
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