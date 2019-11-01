قياس يكشف موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مركز قياس عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي .

وقال المركز إن نتائج الفترة الأولى (للبنين والبنات لعام 1441هـ) سوف تعلن بتاريخ 4 – 11 – 2019م مشيرًا إلى إنه لمعرفة نتائج الاختبار الورقي يمكن الدخول على الرابط التالي (هنا).

ويقيس اختبار القدرات العامة ، القدرات التحليلية والاستدلالية، أي أنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن. ويقدم باللغة العربية.

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ويهدف اختبار القدرات العامة في قياس إلى : ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

القدرة على فهم المقروء.

القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.

القدرة على الاستنتاج.

القدرة على القياس.​

معلومات حول اختبار القدرات العامة