- 1/3
- 2/3
- 3/3
وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.
وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.
وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.نادي الفتح نادي الهلال
صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح"محمد السيّد الخليج 365 2019-11-01
وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.
وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.
وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
01:25 PM
ذكرت أن الفريق عجز عن تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي
وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.
وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.
وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.
، صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.