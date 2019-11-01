محمد بن مسعود - الدمام - باشرته الفرق وتمكنت من إنقاذهم ونقلت حالتين إلى المستشفى العام عبر"الإسعاف" أصيبت امرأة وطفلة واحتجز سبعة أشخاص في حادثة حريق شقة سكنية بمحافظة أبو عريش ، وباشرت فرق الدفاع المدني وتمكنت من إنقاذ المحتجزين وإطفاء الحريق. وعلمت "الخليج 365" أن الفرق الإسعافية قامت بنقل السيدة والطفلة لمستشفى أبو عريش العام، جراء تعرضهم لإصابة داخل الشقة أثناء اشتعالها، فيما تم الاطمئنان على المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم. حريق محافظة أبو عريش الدفاع المدني حريق محافظة أبو عريش الدفاع المدني 01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 02:43 PM Advertisements باشرته الفرق وتمكنت من إنقاذهم ونقلت حالتين إلى المستشفى العام عبر"الإسعاف" شاهد.. حريق شقة بأبوعريش يصيب امرأة وطفلة ويحتجز 7 و"المدني" يخمده شاهد.. حريق شقة بأبوعريش يصيب امرأة وطفلة ويحتجز 7 و"المدني" يخمده أصيبت امرأة وطفلة واحتجز سبعة أشخاص في حادثة حريق شقة سكنية بمحافظة أبو عريش ، وباشرت فرق الدفاع المدني وتمكنت من إنقاذ المحتجزين وإطفاء الحريق. وعلمت "الخليج 365" أن الفرق الإسعافية قامت بنقل السيدة والطفلة لمستشفى أبو عريش العام، جراء تعرضهم لإصابة داخل الشقة أثناء اشتعالها، فيما تم الاطمئنان على المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. حريق شقة بأبوعريش يصيب امرأة وطفلة ويحتجز 7 و"المدني" يخمده ،

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