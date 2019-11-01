، شاهد.. ختام تدريب 25 موظفًا وطالبًا على "الأمن السيبراني" بـ"تقنية صامطة" ،

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اختتمت الكلية التقنية بصامطة، مساء أمس، أسبوعها الأول لبرنامج "أتقن" ضمن برامج التدريب المجتمعي في مرحلته الخامسة؛ حيث يهدف البرنامج بالتعريف بمقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني".
وقد استهدف البرنامج عددًا من المتدربين من مختلف شرائح المجتمع بلغ عددهم 25، ما بين موظف وطالب وباحث عن عمل.
يُذكر أن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية أعلن في وقت سابق عن انطلاق دورات"أتقن" في مرحلته الخامسة من خلال الرابط التالي: https://ctc.tvtc.gov.sa/#presentation/1.
وبين عميد الكلية التقنية بصامطة أحمد داحش درشبي في وقت سابق، أن الدورات التي سوف تنفذ خلال الأسابيع القادمة "شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني وصيانة الجوال ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف "دربشي"، أن المركز يشترط على الراغبين الالتحاق بالدورات بأن يكون سعودي الجنسية وسداد رسوم التسجيل 200 ريال في الكلية وخلال ثلاثة أيام من تسجيل المتقدم.
واختتم، أن التسجيل متاح للموظفين والطلاب والباحثين عن العمل وأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا، كما سيتم إعفاء أبناء شهداء الواجب من رسوم الدورات التدريبية في برامج "أتقن" عرفاناً لتضحياتهم لأجل الوطن.
الأمن السيبراني الكلية التقنية في صامطة
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 02:21 PM
ضمن الأسبوع الأول لبرامج التدريب المجتمعي"أتقن" وعبر مرحلته الخامسةشاهد.. ختام تدريب 25 موظفًا وطالبًا على "الأمن السيبراني" بـ"تقنية صامطة"
اختتمت الكلية التقنية بصامطة، مساء أمس، أسبوعها الأول لبرنامج "أتقن" ضمن برامج التدريب المجتمعي في مرحلته الخامسة؛ حيث يهدف البرنامج بالتعريف بمقدمة في أمن المعلومات "الأمن السيبراني".
وقد استهدف البرنامج عددًا من المتدربين من مختلف شرائح المجتمع بلغ عددهم 25، ما بين موظف وطالب وباحث عن عمل.
يُذكر أن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية أعلن في وقت سابق عن انطلاق دورات"أتقن" في مرحلته الخامسة من خلال الرابط التالي: https://ctc.tvtc.gov.sa/#presentation/1.
وبين عميد الكلية التقنية بصامطة أحمد داحش درشبي في وقت سابق، أن الدورات التي سوف تنفذ خلال الأسابيع القادمة "شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ومقدمة في مايكروسوفت أوفيس وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني وصيانة الجوال ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف "دربشي"، أن المركز يشترط على الراغبين الالتحاق بالدورات بأن يكون سعودي الجنسية وسداد رسوم التسجيل 200 ريال في الكلية وخلال ثلاثة أيام من تسجيل المتقدم.
واختتم، أن التسجيل متاح للموظفين والطلاب والباحثين عن العمل وأن لا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا، كما سيتم إعفاء أبناء شهداء الواجب من رسوم الدورات التدريبية في برامج "أتقن" عرفاناً لتضحياتهم لأجل الوطن.
، شاهد.. ختام تدريب 25 موظفًا وطالبًا على "الأمن السيبراني" بـ"تقنية صامطة" ،
المصدر : الخليج 365
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