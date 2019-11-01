، وكيل "الداير" يؤدي صلاة الميت على الشهيد "المالكي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نقل تعازي القيادة وأمير المنطقة ونائبه إلى والده وذويه

أدّى وكيل محافظة الدائر، يحيى بن محمد المالكي؛ وجموع المصلين، بعد صلاة الجمعة، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول جبران بن حسين يحيى المالكي؛ أحد منسوبي القوات البرية، الذي استُشهد وهو يؤدي مهامه دفاعاً عن الوطن وذوداً عن حدوده بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي.

وأدّى الصلاة مع وكيل محافظ الدائر، بجامع خادم الحرمين الشريفين في محافظة الدائر؛ عددٌ من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة، وكوكبة من زملاء الشهيد، ومشايخ القبائل والأعيان وجموع من المواطنين.

ونقل وكيل محافظ الدائر عقب الصلاة تعازي القيادة، وتعازي أمير منطقة جازان، ونائبه، ومحافظ الدائر، لوالد وذوي الشهيد، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته.

وأشار إلى اعتزاز الجميع بما يسطّره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة؛ من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة، التي ستدوَّن في سجلات التاريخ بمداد من ذهب.

وعبَّر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس في سبيل حفظ أمن هذا الوطن ومقدراته والدفاع عن حدوده.

صلاة الميت الشهيد الحد الجنوبي