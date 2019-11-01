، من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصل إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج .. على مستوى 24 مدينة

أطلقت شركة إكسترا، التي تملك سلسلة معارض الإلكترونيات الأكبر في المملكة، حملة تخفيضاتها السنوية الأشهر "تخفيضات إكسترا الكبرى" التي تُعد من أكبر التخفيضات في الشرق الأوسط.

وتتنوّع العروض على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من: جوّالات، لابتوبات، تلفزيونات، أجهزة ألعاب، مكيفات، أجهزة مطبخ، وغيرها.

وجاء الإعلان عن حملة التخفيضات من فوق أعلى برج في العالم "برج خليفة"، مع تقديم عرضٍ مُبهر للطائرات دون طيّار بجواره الذي حطمت به "إكسترا" رسمياً الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس.

وتصل التخفيضات إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج، وتمّ إطلاقها رسمياً يوم الخميس 31 أكتوبر بجميع معارض "إكسترا" الـ 43 المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة، وستستمر لمدة أسبوع بالتزامن مع إتاحتها أيضاً على موقع "إكسترا" extra.com ومنصة "نون للتسوّق الإلكتروني".

ومن المتوقع أن تستقبل المعارض ما يقارب ثلاثة ملايين متسوّق خلال فترة التخفيضات بعد التجهيزات والحلول الجديدة التي وفّرتها "إكسترا" لخدمة عملائها بسرعة وسهولة.

وفيما يلي نشرة تخفيضات "إكسترا" الكبرى على الرابط التالي: https://bit.ly/2N4GF0jبرج خليفة إكسترا التخفيضات الكبرى