، من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت شركة إكسترا، التي تملك سلسلة معارض الإلكترونيات الأكبر في المملكة، حملة تخفيضاتها السنوية الأشهر "تخفيضات إكسترا الكبرى" التي تُعد من أكبر التخفيضات في الشرق الأوسط.
وتتنوّع العروض على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من: جوّالات، لابتوبات، تلفزيونات، أجهزة ألعاب، مكيفات، أجهزة مطبخ، وغيرها.
وجاء الإعلان عن حملة التخفيضات من فوق أعلى برج في العالم "برج خليفة"، مع تقديم عرضٍ مُبهر للطائرات دون طيّار بجواره الذي حطمت به "إكسترا" رسمياً الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس.
وتصل التخفيضات إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج، وتمّ إطلاقها رسمياً يوم الخميس 31 أكتوبر بجميع معارض "إكسترا" الـ 43 المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة، وستستمر لمدة أسبوع بالتزامن مع إتاحتها أيضاً على موقع "إكسترا" extra.com ومنصة "نون للتسوّق الإلكتروني".
ومن المتوقع أن تستقبل المعارض ما يقارب ثلاثة ملايين متسوّق خلال فترة التخفيضات بعد التجهيزات والحلول الجديدة التي وفّرتها "إكسترا" لخدمة عملائها بسرعة وسهولة.
وفيما يلي نشرة تخفيضات "إكسترا" الكبرى على الرابط التالي: https://bit.ly/2N4GF0jبرج خليفة إكسترا التخفيضات الكبرى
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441 01:33 PM
تصل إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج .. على مستوى 24 مدينة
أطلقت شركة إكسترا، التي تملك سلسلة معارض الإلكترونيات الأكبر في المملكة، حملة تخفيضاتها السنوية الأشهر "تخفيضات إكسترا الكبرى" التي تُعد من أكبر التخفيضات في الشرق الأوسط.
وتتنوّع العروض على جميع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من: جوّالات، لابتوبات، تلفزيونات، أجهزة ألعاب، مكيفات، أجهزة مطبخ، وغيرها.
وجاء الإعلان عن حملة التخفيضات من فوق أعلى برج في العالم "برج خليفة"، مع تقديم عرضٍ مُبهر للطائرات دون طيّار بجواره الذي حطمت به "إكسترا" رسمياً الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس.
وتصل التخفيضات إلى 50 % على أكثر من 5 آلاف منتج، وتمّ إطلاقها رسمياً يوم الخميس 31 أكتوبر بجميع معارض "إكسترا" الـ 43 المنتشرة في 24 مدينة بالمملكة، وستستمر لمدة أسبوع بالتزامن مع إتاحتها أيضاً على موقع "إكسترا" extra.com ومنصة "نون للتسوّق الإلكتروني".
ومن المتوقع أن تستقبل المعارض ما يقارب ثلاثة ملايين متسوّق خلال فترة التخفيضات بعد التجهيزات والحلول الجديدة التي وفّرتها "إكسترا" لخدمة عملائها بسرعة وسهولة.
وفيما يلي نشرة تخفيضات "إكسترا" الكبرى على الرابط التالي: https://bit.ly/2N4GF0j
، من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر من فوق "برج خليفة".. "إكسترا" تُطلق "التخفيضات الكبرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.