، صحيفة "رومانية": هلال "لوتشيسكو" يتعادل دراماتيكياً مع "الفتح" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت أن الفريق عجز عن تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي

وصفت صحيفة "gsp" الرومانية، تعادل فريق الهلال أمام فريق الفتح، مساء أمس، بـ"التعادل الدراماتيكي" بعدما نجح المحترف الفرنسي بافيتمبي غوميز؛ في معادلة النتيجة لمصلحة فريقه من ركلة جزاء جاءت في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وقالت الصحيفة: الفريق الفتحاوي الذي يحتل مركزاً متأخراً في الدوري كان هو البادئ بالتسجيل قبل أن يتعادل الهلال، ثم يضيف الفتحاويون هدفين في الشوط الثاني ومثلهما للهلال؛ ليتعادل متصدّر الدوري ويواصل فقدانه النقاط.

وأضافت: فشل الهلال مع مدربه رازفان لوتشيسكو؛ في الفوز بالمباراة الثانية على التوالي بعد خسارته في الأسبوع الماضي أمام النصر في الجولة الثامنة من المسابقة.

وأردفت أن فريق الهلال يستعد لخوض مباراتَي النهائي الآسيوي أمام أوراوا الياباني؛ حيث تقام مباراة الذهاب في الرياض في التاسع من نوفمبر الجاري، فيما ستكون مباراة الإياب في 24 من الشهر نفسه.نادي الفتح نادي الهلال