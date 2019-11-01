بعد حظرها في السابق ..”الجمارك”: السماح بدخول الأقنعة التنكرية إلى المملكة

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن السماح بدخول الأقنعة التنكرية المختلفة إلى المملكة، عبر منافذها الحدودية، وذلك وفق شروط محددة. وأوضحت الهيئة أنه يُسمح باستيراد الأقنعة التنكرية بشرط ألّا تكون فاضحة أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وألّا تحمل رموزاً أو شعارات لملل غير الإسلام، أو شعارات سياسية.

وكانت “الجمارك” حظرت في وقت سابق استيراد 61 سلعة من بينها الأقنعة التنكرية والنظارات ذات الثقوب التي تعمل بالليزر والبنادق الأثرية، وأقلام الليزر، بالإضافة للكاميرات التي تجرد الجسم من الثياب بصورة عارية، وأجهزة التدليك التي تعرض بشكل منافٍ للآداب، والنواظير الليلية التي يمكن بواسطتها الرؤية في الظلام وتحديد الأهداف.