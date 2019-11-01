السعودية اليوم / انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي "سهم الصداقة -1



القاهرة 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واس

انطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة -1" الذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية ويستمر على مدار أسبوعين.

وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، بأن المرحلة التحضيرية للتدريب بدأت بتنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية التي تناولت مناقشة أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة، فضلًا عن تنظيم محاضرات تعريفية بإمكانيات قوات الدفاع الجوي المصري والروسي، لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين، والتدريب على الاستخدام التكتيكي لمعدات وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة.

وأشار البيان إلى أن التدريب "سهم الصداقة – 1" يأتي استكمالًا لخطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة بما يسهم في دعم علاقات التعاون العسكري وجهود الأمن والاستقرار.

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