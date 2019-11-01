

نجران 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع مركز طاقات للتوظيف، أمس، ملتقى التوظيف، الذي يقدم فرص عمل للمتدربين من الخريجين.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية، علي بن عبد الله آل عتيق أن الملتقى يأتي ضمن مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لبرامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، لإتاحة التواصل المباشر بين الباحث عن العمل من خريجي المنشآت التدريبية وصاحب العمل، ويهدف إلى توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية للخريجين لتعزيز توطين مختلف القطاعات، وتعميق وعي الخريجين بمفاهيم البيئة المهنية والقيم التي تتصل بأخلاقيات سوق العمل.

// انتهى //

13:36ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تختتم ملتقى التوظيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.