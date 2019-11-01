السعودية اليوم / رئيس جمهورية نيجيريا يغادر الرياض



الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

غادر فخامة الرئيس محمدو بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية والوفد المرافق له الرياض اليوم، بعد زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".

وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي، معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة، عيسى محمد دودو، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

13:34ت م

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