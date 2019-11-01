السعودية اليوم / رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب يزور مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)



الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

زار معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث اجتمع بمدير قطاع التعليم والمهارات ومستشار سياسة التعليم بالمنظمة الدكتور أندرياس شلايشر وعدد من المستشارين الدوليين في المنظمة.

ونُوقش خلال الزيارة سُبل التعاون مع المنظمة في مجالات عدة كان من بينها دعم توجه الهيئة في توحيد الأعمال الخاصة بالبيانات وبحوث السياسات في الهيئة ومراكزها ومواءمتها مع الجهات ذات الاهتمام المشترك داخل وخارج المملكة، إضافة إلى تأطير التكامل بين أطر التقويم المختلفة لمشاريع الهيئة في قياس جودة العملية التعليمية بالمملكة.

من جهته أثنى الدكتور شلايشر على تميز قطاع التقويم في المملكة، والدعم الذي يلقاه من خلال إنشاء الهيئة وخططها وإسهاماتها الخاصة بالاختبارات والقياس وما تحقق في هذه المجالات على المستويين المحلي والدولي.

وتعد زيارة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب لمقر المنظمة استكمالا لمشروعات شراكة الهيئة مع المنظمة وتمهيداً لإعلان الهيئة لنتائج الاختبار الدولي بيزا (PISA).

يذكر أن الهيئة هي جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.

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13:07ت م

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