السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق"ملتقى العمل التطوعي"



نجران 04 ربيع الأول 1441هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

يدشّن معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي الثلاثاء المقبل، "ملتقى العمل التطوعي" 2019م، الذي يستمر شهراً كاملاً ببرامج تطويرية متنوعة شاملة، وفرق تطوعية في 14 مقراً لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التطوعية.

وأوضح المشرف العام على الملتقى، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور جبران بن مرعي القحطاني، أن أهداف الملتقى تشمل تأهيل المتطوعين، وتطوير مهاراتهم الشخصية، وتنفيذ عدد من المبادرات التطوعية داخل الجامعة وخارجها، وإبراز جهود الجامعة في المجالات التطوعية.

وبيّن أن الملتقى يستهدف 26 ألف طالب وطالبة بالجامعة، إلى جانب أعضاء وعضوات هيئة التدريس، وكذلك مجتمع المنطقة، ويشتمل على أكثر من 28 عنواناً تدريبياً، حيث تم تخُصيص العديد من الدورات التدريبية للطلاب والطالبات، التي تهدف إلى تأهيلهم للقيام بالأعمال التطوعية بشكل احترافي، ولإعداد قيادات مستقبلية واعدة من الشباب والفتيات في العمل التطوعي.

كما خُصص عدد من البرامج التدريبية لأعضاء وعضوات هيئة التدريس، تُسهم في تأهيلهم لتوجيه ودعم العمل التطوعي، كما يشمل الملتقى ورشتين تدريبيتين للمجتمع المحلي بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قافلة صحية تطوعية ستتنقل بين عدد من محافظات المنطقة، لتقديم الخدمات الطبية لجميع أفراد المجتمع.

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11:32ت م

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