السعودية اليوم / أندية الحي بتعليم نجران تنفذ عدداً من الفعاليات والأنشطة



نجران 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

نفذت أندية مدارس الحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، خلال هذا الأسبوع عدداً من الأنشطة والفعاليات، ضمن برامج أندية مدارس الحي بالمنطقة، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي، أن أندية الحي تقدم الفعاليات من خلال أربعة مسارات، المسار التدريبي والتقني، والتطوعي، والترفيهي، والسياحي، وتستهدف الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع، وتشتمل على العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة والمنوعة، مبيناً أن نادي الحي بثانوية الحديبية بالمشعلية نفذ برامج الألعاب الشعبية وصحتي في خطوتي وبرنامج كفالة اليتيم، كما أقام كل من نادي الحي بابتدائية الإمام مسلم بالتعاون مع نادي الحي بالمركز الكشفي ونادي الحي بمدرسة ابن خلدون، المخيم الخلوي الثاني الذي تخلله عدد من التقاليد الكشفية كالتخييم والطهي.

وأشار مدخلي إلى أن تعليم المنطقة يقدم هذه الفعاليات من خلال أندية الحي، بهدف تعزيز وصقل مواهب الطلاب والطالبات وتنمية تفاعلهم الاجتماعي في بيئة جاذبة، وإشراك أفراد المجتمع من كل فئاته في هذه الفعاليات.

//انتهى//

12:18ت م

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