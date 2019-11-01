السعودية اليوم / فقدان سبعة كوريين جنوبيين إثر تحطم مروحية قرب جزر متنازع عليها



سيئول 4 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 1 نوفمبر 2019 م واس

فُقد سبعة كوريين جنوبيين إثر تحطم مروحيتهم في البحر بعد لحظات على إقلاعها من جزر صغيرة متنازع عليها مع اليابان

وأبان متحدث باسم الوكالة الوطنية للإطفاء في تصريح له أن خفر السواحل الكوري الجنوبي وعناصر من جهاز الإطفاء ومراكب مدنية يقومون بعمليات بحث عن ناجين، فيما أرسلت وزارة الدفاع طائرات وغواصين إلى المنطقة.

وكانت المروحية من طراز يوروكوبتر إي.سي انتشلت صيادًا مصابًا بجروح، من جزر دوكو التي تطلق عليها اليابان تسمية تاكيشيما، عندما تحطمت مساء الخميس.

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11:19ت م

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