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المسند : مها تشتد سرعتها باتجاه الشمال وكيار ينتهي اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم أن يسدل الستار على إعصار كيار اليوم فيما تشتد سرعة عاصفة مها باتجاه الشمال.
وقال المسند: كيار يتحول إلى منخفض عادي، وسرعته الدورانية 55كم/ساعة، ويتحرك جنوب غرب نحو جزيرة سقطري، في سلطنة عمان، واليوم يتوقع أن يُستدل الستار على حياته.
وتابع المسند على الجانب الآخر فإن: عاصفة مها التالية لكيار، ما زالت تترنح في سرعتها 83كم/ساعة، وتتحرك باتجاه الشمال.
يذكر أن الأرصاد قد أعلنت أمس أن المستجدات تشير إلى تطور الحالة المدارية مها من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية وموقعها عند خط عرض 11.0 درجة شمالًا وخط طول 73.0 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 45.35 عقدة (81.63 كم/س).
وتتحرك مها باتجاه الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 5 عقدة في الساعة، ويتوقع أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبل.
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