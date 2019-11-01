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2019-11-01 إصابة امرأة وطفلة وفك احتجاز 7 أشخاص بحريق شقة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أصيبت امرأة وطفلة فيما احتجز 7 آخرون في حريق اندلع بشقة مفروشة بمحافظة أبو عريش. وقال الدفاع المدني في إفادة: باشر مدني أبو عريش حريقًا اندلع في إحدى الشقق المفروشة، نتج عنه إصابة امرأة وطفلة تم نقلهما للمستشفى، وإخراج سبعة أشخاص محتجزين.







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