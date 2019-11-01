حقيقة علاقة زوج نيكول الحجل بالثورة السورية!

2019-11-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أثارت إعلاميتان لبنانيتان الجدل بسبب صورة جمعت الإعلامية ديما صادق بزوج زميلتها نيكول الحجل وسط المتظاهرين، حيث زعم البعض أن الشاب هو منسق الثورة السورية.

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رواد “تويتر” تداولوا صورة لديما صادق مع شاب خلال التظاهرات، أجبرت الإعلامية نيكول الحجل على الخروج عن صمتها لتؤكد أن هذا الشاب هو زوجها.

وكتبت نيكول الحجل تغريدة على تويتر نفت من خلالها علاقة زوجها بالثورة السورية قائلة: “فيك تكون مع التظاهر وفيك تكون ضد التظاهر، كل شخص إلو حق يعبّر عن رأيو، الشاب اللي بالصورة هو زوجي، مواطن لبناني، وما الو علاقة بمنسقية الثورة السورية”.

وختمت نيكول الحجل تغريدتها قائلة: “أرجوكم وقفوا هالاشاعات. مش كرمال شي بس كرمال هالبلد”.