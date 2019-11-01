تطور إعصار مها أبرزهم.. 3 أحداث مناخية مهمة حول العالم

2019-11-01

الموطن - أحمد سعيد - الرياض

يبدو أن تطور الحالة المدارية الخاصة بإعصار مها الوليد في بحر العرب ليس هو الحدث المناخي الوحيد حول العالم، حيث استعرض مركز طقس العرب، عدة أحوال مناخية حول العالم.

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وفي عدة نقاط، أوردت صفحة المركز على تويتر 3 أحداث مناخية مهمة، هي:

يتم مراقبة تطور الحالة المدارية مها في بحر العرب.

أمطار غزيرة على جنوب إيطاليا واليونان بسبب منخفض جوي يتمركز قبالة سواحل جزيرة صقلية.

أجواء شديدة البرودة على سيبيريا والحرارة حول 35 درجة تحت الصفر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من المنطقة الشمالية في حين يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







